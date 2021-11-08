Ekonomi Altın fiyatları 8 Kasım 2021: Çeyrek altın bugün (8 Kasım) ne kadar? Gram altın kaç TL?
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Altın fiyatları 8 Kasım 2021: Çeyrek altın bugün (8 Kasım) ne kadar? Gram altın kaç TL?

Ekonomi

Altın fiyatları 8 Kasım 2021: Çeyrek altın bugün (8 Kasım) ne kadar? Gram altın kaç TL?

Altın fiyatları 8 Kasım 2021 Pazartesi sabahında yönünü yukarı çevirerek hızlı bir yükseliş yaşadı. Hafta sonunu yatay seyirde geçiren gram altın yeni haftaya yüzde 0,03 oranında değer artışıyla başlarken, çeyrek altında bu oran yüzde 0,88’i buldu. İşte, 8 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları…

08 Kasım 2021, Pazartesi 09:04 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları hem yatırımcılar hem de kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hediyelik olarak kullanılan gram altın ve çeyrek altındaki değişiklikler, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Zira çeyrek altın geçtiğimiz haftalarda 925 TL, gram altın ise 565 TL seyisine dayanmıştı. Peki, Çeyrek altın bugün (8 Kasım) ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte, 8 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları…

8 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 565,98 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 566,10 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 900,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 925,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 1.800,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 1.861,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 3.610,65 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 3.681,52 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.741,00 TL
  • Cumhuriyet satış fiyatı: 3.798,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 509,03 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 528,72 TL

 

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