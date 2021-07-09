9 Temmuz 2021 Cuma sabahında altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Altın piyasasında dün sabah yaşanan değer kaybının ardından gün içinde toparlanma olmuştu. Bugün sabah ise altın fiyatlarında yeniden düşüş yaşandı ve bir gram altın ve çeyrek altında bir önceki günün seviyelerine dönüldü. Peki, Gram altın kaç TL? Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte, 9 Temmuz 2021 altın fiyatları…

9 TEMMUZ 2021 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 9 Temmuz Cuma sabahında düşüşe devam ediyor. Yüzde 0,15 oranında değer kaybeden gram altının alış fiyatı 503,08 TL, satış fiyatı ise 503,13 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın dün sabah yaşadığı değer kaybının ardından gün içinde yeniden değer kazanmıştı. Bugün ise yine güne değer kaybıyla başladı. Çeyrek altının alış fiyatı 815,00 TL olurken satış fiyatı ise 830,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın sabah saatlerinde yüzde 0,06 oranında değer kaybederken alış fiyatı 1.629,00 TL, satış fiyatı ise 1.661,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 9 Temmuz Cuma sabahında yüzde 0,09 oranında değer kazandı ve 3.288,69 TL seviyelerinde işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını dün güne yükselerek başlamıştı ancak yaşadığı değer kaybının ardından yeni güne dünkü seviyesinin altında başladı. 9 Temmuz Cuma sabahında cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.341,00 TL, satış fiyatı ise 3.391,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın dün akşam saatlerinde değer kazanmış ve yaşadığı düşüşten sonra toplanmıştı Ancak bu sabah yeniden yönünü aşağı çevirdi ve yüzde 0,15 oranında değer kaybetti. Haftanın son iş gününde 14 ayar altının alış fiyatı 276,04 TL, satış fiyatı ise 331,26 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın 9 Temmuz Cuma gününe değer kazanarak başladı ve alış fiyatı 367,87 TL olurken, satış fiyatı 368,21 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?