Altın fiyatları ABD teşvik paketini bekliyor

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın ilk icraatlarından birisi olması beklenen ABD teşvik paketi, kişi başı 2 bin dolarlık yardımı da içerisinde barındıracak. ABD'nin 2 trilyon doları bulması beklenen teşvik paketini açıklamasıyla birlikte enflasyonda bir artış yaşanması beklenirken, bu durumun ons altının artışa geçmesine imkan tanıyacağı düşünülüyor. Peki, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağı düşünülen ABD teşvik paketi ne zaman açıklanacak?

ABD teşvik paketi ile 2 bin dolarlık destek verileceğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden'ın paket hakkında detayları açıklaması bekleniyor. Uluslararası basında ABD teşvik paketinin 14 Ocak Perşembe günü duyurulacağı öne sürülüyor.

ABD teşvik paketlerinin açıklanması beklenirken altın fiyatları için son durum bilgileri şu şekilde;

Gram altın 14 Ocak Perşembe günü 439 TL'den satılırken 435 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 711, satış fiyatı 725TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.422, satış fiyatı 1.451 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.928 satış fiyatı 2.958 TL.





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