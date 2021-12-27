Altın fiyatları 27 Aralık 2021 Pazartesi...Yatırımcılar Noel tatili öncesinde risk almamak için altına yöneldi. Borsa ve dövizden çıkan paralar altın tarafında park edilmeye başlanınca ons altında hafif yükseliş oluştu.

Piyasalarda Noel rehaveti yaşanmaya başladı. Yabancılar paralarını hedge etmek için altına yöneldi. Ayrıca koronavirüsün Omicron varyantıya ilişkin olarak Avrupa'da kapanmaların başlaması da yatırımcıları endişelendirmeye başladı.

Küresel enflasyon sorunu da Altın fiyatlarında oynaklığa neden oluyor. Merkez bankalarının faiz artırarak enflasyonun önüne geçebilme çabası altın fiyatlarını baskılamaya da neden oluyor.

ALTINA DOLAR ETKİSİ

Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'den beklenen faiz artırımı hamlesi piyasalarda tedirginliğe yol açıyor. Doların diğer güçlü para birimleri karşısında yatay seyretmesi de ons altında hafif yükselişe neden olan diğer parametrelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

ONS ALTIN HAFİF PRİMLİ

Ons altın fiyatları 1800 doların üzerinde tutunmak için çabalıyor. Güne 1807 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1805 dolar, en yüksek de 1811 dolar seviyesini gördü. Saat 08:55 itibarıyla ons altın 1809 dolardan alıcı buluyor.

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 650,66 liradan alınıyor, 650,79 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ÇEYREK ALTIN FİYATLARI...

Çeyrek altın bugün 1.042,00 liradan alınıyor, 1.126,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.083,00 liradan alınıyor, 2.259,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 4.173,00 liradan alınıyor, 4.498,00 liradan satılıyor.