Altın fiyatları bugün (26 Temmuz) ne kadar? Gram altın çeyrek altın kaç TL? İşte 22 ayar bileziğin alış satış fiyatı
Altın fiyatları bugün (26 Temmuz) küçük çaplı değer kaybına devam ediyor. Bayram tatili boyunca yaşanan düşüşün ardından gram altında yükselirken, çeyrek altın aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Peki, Altın fiyatları bugün (26 Temmuz) ne kadar? Gram altın ce çeyrek altın kaç TL? İşte 22 ayar bileziğin alış satış fiyatı…
26 Temmuz 2021, Pazartesi 08:58 Son Güncelleme:
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Gram altın bugün yüzde 0,30 oranındaki yükselişin ardından 496,87 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın bugün (26 Temmuz) sabahında yüzde 0,12 oranında düşüş yaşadı ve 806,00 TL‘den alınıp, 824,00 TL’den satılıyor. İşte, 26 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları…
26 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın bayram tatili süresince düşüş yaşamaya devam etti. 26 Temmuz Pazartesi sabahında yaşanan yüzde 0,30 oranındaki yükselişin ardından alış fiyatı 496,85 TL, satış fiyatı ise 496,87 TL oldu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın sabah saatlerinde yüzde 0,12 oranında düşüş yaşadı ve 806,00 TL ‘den alınıp, 824,00 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın da haftaya düşüşle başladı. Yüzde 0,18 oranındaki değer kaybının ardından yarım altının alış fiyatı 1.611,00 TL, satış fiyatı ise 1.647,00 TL oldu.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın inişli çıkışlı seyrine devam ediyor ve haftanın ilk gününde 3.184,99 TL’den alınıp, 3.247,73 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını bayram tatilinde yaşadığı artışı haftanın ilk günündeki düşüşle dengeledi ve alış fiyatı 3.297,00 TL, satış fiyatı ise 3.347,00 TL oldu.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 14 ayar altın 26 Temmuz Pazartesi sabahında yüzde 0,07 oranında değer kaybı yaşadı ve satış fiyatı 327,21 TL oldu.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
- 18 ayar altın 26 Temmuz Pazartesi sabahında 0,58 oranında değer kaybetti ve alış fiyatı 363,29 TL, satış fiyatı ise 363,63 TL oldu.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatı küçük çaplı bir değer kaybının ardından 448,69 TL’den alınıp 480,02 TL TL’den satılıyor.
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