Bugün 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın almak ve bozdurmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren 29 Aralık altın fiyatlarını takip ediyor. Hafta başından bu yana yavaş ama yukarı yönlü hareketine devam eden altının onuş 1.806 dolar seviyelerinde işlem görürken, 22 ayar bilezik sabah saatlerinde yüzde 2,58 oranında değer kazandı. Gram altın ve çeyrek altındaki yükseliş ise daha yavaş ilerliyor…

29 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 689,89 TL

Gram altın satış fiyatı: 690,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.118,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.166,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.236,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.337,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.479,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.653,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?