Ekonomi Altın fiyatları bugün (29 Aralık) ne kadar? 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Bugünün altın fiyatlarında son durum
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Altın fiyatları bugün (29 Aralık) ne kadar? 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Bugünün altın fiyatlarında son durum

Ekonomi

Altın fiyatları bugün (29 Aralık) ne kadar? 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Bugünün altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından bugün (29 Aralık) 22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde değer artışı yaşanıyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, bugünün altın fiyatlarında son durum…

29 Aralık 2021, Çarşamba 08:31 Son Güncelleme:
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Bugün 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın almak ve bozdurmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren 29 Aralık altın fiyatlarını takip ediyor. Hafta başından bu yana yavaş ama yukarı yönlü hareketine devam eden altının onuş 1.806 dolar seviyelerinde işlem görürken, 22 ayar bilezik sabah saatlerinde yüzde 2,58 oranında değer kazandı. Gram altın ve çeyrek altındaki yükseliş ise daha yavaş ilerliyor…

29 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 689,89 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 690,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.118,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.166,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.236,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.337,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.479,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.653,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

  • 22 ayar bilezik alış fiyatı: 632,93 TL
  • 22 ayar bilezik satış fiyatı: 644,59 TL

 

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