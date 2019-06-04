Altın fiyatları bugün... Çeyrek ve gram altın fiyatları...
Gram altın fiyatlarında bugün yüzde 1'in üzerinde düşüş yaşandı. Güne 248 lira ile başlayan gram altın 245 liraya geriledi. Peki çeyrek, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında gram altında düşüş yaşanırken diğer kalemlerde yükseliş yaşandı. Geçen hafta sert düşüş yaşayan altın fiyatları haftanın ilk günü yönünü yukarı doğru çevirirken gram altın bugün yüzde 1'in üzerinde düşüş yaşadı. Yatırımcılar şimdi altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
245,22 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 245,51 liradan, bin 648 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 673 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 595 liradan alınan tam altın bin 627 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
797 liradan alınan yarım altın 818 liradan ve 398 liradan alınan çeyrek altın 409 liradan satılıyor.