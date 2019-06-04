Altın fiyatları bugün... Çeyrek ve gram altın fiyatları... Gram altın fiyatlarında bugün yüzde 1'in üzerinde düşüş yaşandı. Güne 248 lira ile başlayan gram altın 245 liraya geriledi. Peki çeyrek, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?