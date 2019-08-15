Altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?
Bayram tatilinin hemen ertesinde piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatları aratılmaya başlandı. Özellikle yatırımcılar ve hediyelik olarak altın almak isteyenler "Çeyrek ve gram altın ne kadar?" sorusunu yönelttiler... İşte detaylar...
5 günlük bayram tatili bitti. Bugün Piyasalar açıldı ve her zaman olduğu gibi altın fiyatları sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. İşte 15 Ağustos altın fiyatlarında son durum...
6 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
270,40 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 270,54 liradan, bin 746 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 773 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 691 liradan alınan tam altın bin 723 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
845 liradan alınan yarım altın 867 liradan ve 422 liradan alınan çeyrek altın 433 liradan satılıyor.