Altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? Bayram tatilinin hemen ertesinde piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatları aratılmaya başlandı. Özellikle yatırımcılar ve hediyelik olarak altın almak isteyenler "Çeyrek ve gram altın ne kadar?" sorusunu yönelttiler... İşte detaylar...