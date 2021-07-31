Hem yatırım hem de hediyelik olarak en çok tercih edilen altın türlerinden olan gram altın ve çeyrek altın 31 Temmuz Cumartesi gününde değer kaybı yaşadı. Gram altın 492,24 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altının alış fiyatı 797,00 TL oldu. İşte, Kapalıçarşı’daki 31 Temmuz altın fiyatları…

31 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın haftanın son gününde büyük bir değer kaybı yaşadı, bugün de düşüşüne devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan yüzde 1,00 oranındaki düşüşün ardından gram altının alış fiyatı 492,12 TL, satış fiyatı ise 492,24 TL oldu. Gram altın dün sabah 497,84 TL’den işlem görüyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın uzun sürenin ardından 800 TL’nin altına düştü. 31 Temmuz Cumartesi sabahında çeyrek altının alış fiyatı 797,00 TL, satış fiyatı ise 815,00 TL oldu. Çeyrek altının dünkü satış fiyatı ise 822,00 TL idi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, güne yüzde 0,67 oranında değer kaybıyla başladı ve sabah saatlerinde yarı altının alış fiyatı 1.593,00 satış fiyatı ise 1.631,00 TL oldu. Yarım altın dün 1.645,00 TL satılıyordu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 31 Temmuz 2021 Cumartesi sabahında yüzde 0,83 oranında düşüş yaşadı ve 3.162,92TL’den alınıp 3.225,24 TL’den satılıyor. Tam altın dün 3.252,34 TL’den işlem görüyordu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altının dünkü ve bugünkü satış fiyatı arasında yaklaşık 30 TL fark bulunuyor. Sabah saatlerinde yüzde 0,86 oranında değer kaybeden cumhuriyet altınının alış fiyatı bugün 3.276,00 TL, satış fiyatı ise 3.326,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatı dün 3.355,00 TL idi.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın 31 Temmuz Cumartesi sabahında 269,54 TL’den alınıp, 323,67 TL’den satılıyor. 14 ayar altın dün 327,30 TL’den işlem görmüştü.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın da güne yüzde 0,83 oranında düşüşle başladı ve sabah saatlerinde alış fiyatı 360,77 TL, satış fiyatı ise 361,11 TL oldu.18 ayar altının satış fiyatı dün 364,14 TL idi.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?