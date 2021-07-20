Altının onsu sabah saatlerinde yüzde 0,17 oranında bir yükseliş yaşadı ve 1.815,76 dolarda işlem görüyor. Ons altındaki bu yükseliş piyasalarda en çok rağbet gören çeyrek altın ve gram altına da yansıdı ve yukarı yönlü hareket yaşandı. Peki, Altın fiyatları bugün (Kurban Bayramı’nın 1. günü) ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, 20 Temmuz Salı altın piyasasındaki son durum…

20 TEMMUZ 2021 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 20 Temmuz Salı sabahında yeniden 500 TL’nin üzerine çıktı. Yüzde 0,17 oranındaki değer artışının ardından gram altının alış fiyatı 501,15 TL, satış fiyatı ise 501,25 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın haftanın ikinci gününde yönünü yukarı çevirdi ve 812,00 TL’den alınıp 830,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarındaki yükselişten yarım altın da etkilendi ve sabah saatlerinde yüzde 0,12 oranında değer kazandı. Yarım altın Kurban Bayramı’nın ilk gününde 1.623,00 TL’den alınıp, 1.660,00 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın diğer altın türlerinin aksine güne düşüşle başladı. Yüzde 0,58 oranında değer kaybeden tam altının alış fiyatı 3.184,99 TL, satış fiyatı ise 3.247,73 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da güne değer kaybıyla başladı ve sabah saatlerinde 3.347,00 TL seviyelerinde işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın 20 Temmuz Salı sabahında 274,68 TL’den alınıp, 329,63 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın dün öğleden sonra yükselmişti ancak bugün yaşadığı düşüşün ardından güne bir önceki günün seviyesinde başladı. 18 ayar altının alış fiyatı 363,29 TL, satış fiyatı ise 363,63 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?