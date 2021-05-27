Altın fiyatları 27 Mayıs 2021 tarihinde merak ediliyor. Ons altın dün 1912 dolar seviyesine doğru yükselişin ardından 1900 dolar seviyesinin altına doğru sınırlı da olsa düşüş kaydetmiş durumda. Gram altın ise 516 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilenlerin cevabı...

GRAM ALTIN NE KADAR? CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

İç piyasada gram altın 516 liradan, çeyrek altın 843 liradan, Cumhuriyet altını da 3.470 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar yaşanan bu sert dalgalanma için ne diyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ALTIN FİYATLARI KRİTİK SEVİYEYİ GEÇEMEDİ

IKON Menkul tararafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ons altında 1906.75 direncinin test edilmesi sonrası bu seviye geçilemedi ve 1894.40 desteğine kadar geri çekilmeler oldu. Bu seviyeden alınan destekle de tekrar yükselişler görülüyor.

Yükselişin devamında 1906.75 ve 1924.50 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ve 1894.40 desteği altı fiyatlamalarda ise 1863 ve 1815 destek oluşturabilir.

DOLARDA GERİ ÇEKİLMELER GÖRÜLEBİLİR

USD/TRY’de daha önce 6 kere test edilen 8.4500 direnci tekrar test ediliyor. Bu seviyenin geçilmesi ve üzeri fiyatlamada 8.7750 ve 8.9650 direnç oluşturabilir. 8.4500 seviyesinin geçilememesi halinde ise geri çekilmeler görebiliriz. Bu durumda da 8.3290 ve 8.0400 destek olarak takip edilebilir.

ALTIN FİYATLARINA DOLAR ETKİSİ! ALTIN SINIRA YAKIN SEYREDİYOR

Gedik Forex tarafından yapılan analizde ise şöyle denildi: Ons altın dün 1912 dolar seviyesine doğru yükselişin ardından 1900 dolar seviyesinin altına doğru sınırlı da olsa düşüş kaydetmiş durumda. Bu sabah düne göre biraz zayıf ama 1900 dolar sınırına yakın yerlerde görülüyor.

KORONAVİRÜS AŞISI VE VAKA SAYISI ETKİSİ

ABD ekonomisinin hızlı toparlanacağına dair beklentiler, ABD'de ülkenin yarısının en az bir doz aşı olması ve günlük ortalama vaka sayılarının 25K altına düşmesi, dün ABD borsalarında risk iştahını destekledi.

Bu durum, altını baskıladığı için bir miktar kar satışı görülüyor. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyir ve dolardaki yatay görünüm, ons altının satışlarda sınırlı kalmasını destekliyor.

Bugün için ABD 1.çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Verinin etkisi altın içinde önemli. Ons altın için 1906$ - 1918$ - 1931$ direnç noktaları olurken, 1888$ - 1877$ - 1866$ destek noktaları.



