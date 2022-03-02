Altın fiyatları bugün ne kadar? 2 Mart 2022 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları
Altın fiyatları bugün son birkaç gündür yaşananı aksine yükselerek güne başladı. Günün ilk saatlerinde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve diğer altın türlerinde hızlı bir değer artışı yaşandı. Gram altın yeniden 900 TL sınırına ilerlerken, çeyrek altın da 1435 TL’den satılmaya başlandı. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 2 Mart 2022 altın piyasasında son durum…
02 Mart 2022, Çarşamba 09:16 Son Güncelleme:
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2 Mart 2022 Çarşamba sabahında altın piyasasında yine hareketli anlar yaşanıyor. Rusya Ukrayna savaşının başlamasının üzerinden 7 gün geçti ve uluslararası gelişmelerinde altın fiyatları bir aşağı bir yukarı hareket ediyor. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın gibi altın çeşitleri, haftaya değer kaybıyla başlasa da bugün yeniden yukarı yönlü yukarı çevirdi…
2 MART 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 866,08 TL
- Gram altın satış fiyatı: 866,22 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.406,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.435,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.815,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.871,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.612,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.721,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 792,53 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 799,05 TL
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