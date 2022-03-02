2 Mart 2022 Çarşamba sabahında altın piyasasında yine hareketli anlar yaşanıyor. Rusya Ukrayna savaşının başlamasının üzerinden 7 gün geçti ve uluslararası gelişmelerinde altın fiyatları bir aşağı bir yukarı hareket ediyor. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın gibi altın çeşitleri, haftaya değer kaybıyla başlasa da bugün yeniden yukarı yönlü yukarı çevirdi…

2 MART 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 866,08 TL

Gram altın satış fiyatı: 866,22 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.406,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.435,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.815,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.871,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.612,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.721,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?