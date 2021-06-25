25 Haziran Cuma sabahında ons altın yüzde 0,22 oranındaki değer artışıyla 1,779,08 seviyelerine ulaştı. İki haftadır devam eden dalgalı seyrin ardından gram altın, çeyrek altın ve tam altında yükseliş görülse bile eski seviyelerine henüz gelmiş değil. 22 ayar bileziğin gram fiyatı da sabah saatlerinde 479,33 TL’ye ulaşsa da henüz yatırımcısının yüzünü güldüremedi.

25 HAZİRAN CUMA 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın haftanın son iş gününe sakin başladı, sabah saatlerinde 497,06 TL seviyelerinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. İki haftadır görülen dalgalı seyrin ardından 25 Haziran Cuma sabahında çeyrek altın 804,00 TL’den alınıp, 819,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın güne bir önceki günkü seviyesinin üzerinde başladı. Yarım altının alış fiyatı 1.608,00 TL, satış fiyatı ise 1.639,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, Perşembe gününü yükselerek kapatmıştı. Sabah saatlerinde de değer artışı yaşayan tam altının alış fiyatı 3.186,84 TL, satış fiyatı ise 3.251,47 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını yönünü yukarı çevirdi. Sabah saatlerinde yaşanan yüzde 0,30 oranındaki yükselişin altından 3.300,00 TL’den alınıp, 3.352,00 TL’den satılıyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın küçük ama istikrarlı bir değer artışıyla, 24 Haziran Cuma sabahında 326,66 TL seviyelerinde işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın, yükselişine devam eden altın türleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda 400 TL seviyelerine yaklaşan 18 ayar altın haftanın son iş gününde 363,50 TL’den alınıp, 364,05 TL’den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?