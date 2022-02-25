25 Şubat 2022 sabahında gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında bir durgunluk yaşanıyor. Ons altın 1916 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın ve çeyrek altın dün gece yaşanan düşüşün ardından yeniden değer kazanmaya başladı. Ancak dünkü seviyelerinden uzakta bir seyir izliyor…

25 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 860,52 TL

Gram altın satış fiyatı: 860,69 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.425,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.469,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.854,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.938,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.688,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.855,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 794,23 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 820,03 TL

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları Rusya Ukrayna savaşında ilk günün geride bırakılmasının ardından ilk şoku geride bıraktı. 24 Şubat 2022 sabah saatlerinden itibaren ons altındaki yükseliş gram ve çeyrek altın hareketlerini etkilemişti.

Yaşanan ilk şokun ardından gram altın 900 TL, çeyrek altın ise 1500 TL seviyesini hızla geride bırakmıştı. Ancak akşam saatlerinin ardından altın piyasasında bir gerileme görüldü…

Altın fiyatlarındaki bu düşüşün ise ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın ekonomisini kilitlemeye yönelik yaptırım kararlarını açıklaması ile yaşandığı konuşuluyor.

Biden, Rusya’nın rezerv para birimleri olan dolar, Euro ve yen cinsinden işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurdu. Rus borsasının tarihinde görülmemiş bir düşüş yaşadığını ve zararlarının 1 trilyon dolara ulaştığını belirten Biden, Rus bankalarına sınırlama koyduklarını ve 270 milyar dolarlık varlığa sahip Rus bankalarının hedef alındığını söyledi.

Bu açıklamaların ardından son 18 ayın zirvesine çıkarak 1974 dolar seviyesinde işlem gören ons altın 25 Şubat gününe 1916 dolar seviyesinden başladı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları da ons altınla birlikte düşüş yaşadı…