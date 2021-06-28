Altın fiyatları 28 Haziran sabahında da ekonomi gündemine yön verirken aynı zamanda ekonomi gündemiyle değişiklik göstermeye devam ediyor. Son haftalarda yaşanan dalgalanmanın ardından en çok kullanılan gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları geçtiğimiz haftadan bu yana yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla en çok talep edilen çeyrek altın istikrarlı bir değer artışının ardından haftanın ilk gününe 827,00 TL’den başladı.

28 HAZİRAN PAZARTESİ 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bir süredir 500 TL’nin altında seyrederken, hafta sonu yaşanan değer artışının ardından haftanın ilk gününde 501,58 TL’den satılmaya başlandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları sabah saatlerinde yüzde 1,10 oranında değer kazandı. Çeyrek altının alış fiyatı 812,00 TL olurken, satış fiyatı 828,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 28 Haziran Pazartesi sabahında yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Sabah saatlerinde yüzde 1,10 oranında değer artışıyla, 1.624,00 TL’den alınıp, 1.656,00 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, hafta sonu yukarı yönlü hareketine devam ederken, haftanın ilk gününde alış fiyatı 3.208,45 TL, satış fiyatı ise 3.271,63 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını yavaş ama istikrarlı bir yükseliş gösteriyor. 28 Haziran Pazartesi sabahında 3.325,00 TL’den alınan cumhuriyet altını 3.375,00 TL’den satılıyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın da hafta başında yatırımcısına kazandıran altın türlerinden oldu. Haftanın ilk gününde yüzde 0,92 oranında yükselen 14 ayar altının alış fiyatı 274,46 TL olurken, satış fiyatı 329,37 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altınım alış fiyatı yüzde 0,62 oranındaki değer artışıyla 365,96 TL olurken, satış fiyatı 366,30 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?