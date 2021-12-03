3 Aralık 2021 Cuma sabahında gram altın yüzde 0,31 oranında değer kazanırken, çeyrek altındaki artış yüzde 0,16 oranında oldu. Ons altın bugün yüzde 0,27 oranındaki yükselişle 1.772 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ülkemizde en çok tercih edilen altın türlerinden 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 728 TL’ye ulaştı…

3 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 781,88 TL

Gram altın satış fiyatı: 782,03 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.241,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.272,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.481,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.551,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 4.901,23 TL

Tam altın satış fiyatı: 4.998,60 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.081,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.158,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?