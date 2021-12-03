Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Aralık 2021) Gram altın ve çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Aralık 2021) Gram altın ve çeyrek altın kaç TL?

Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Aralık 2021) Gram altın ve çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları haftanın son iş gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Geçtiğimiz hafta sonunda düşüşle giren gram altın ve çeyrek altın haftanın başından bu yana yavaş ama istikrarlı yükselişini sürdürdü. Bugün ise Kasım ayı enflasyon rakamlarının altın fiyatlarına nasıl etki edeceği merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? İşte, 3 Aralık 2021 altın fiyatları…

03 Aralık 2021, Cuma 08:23 Son Güncelleme:
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3 Aralık 2021 Cuma sabahında gram altın yüzde 0,31 oranında değer kazanırken, çeyrek altındaki artış yüzde 0,16 oranında oldu. Ons altın bugün yüzde 0,27 oranındaki yükselişle 1.772 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ülkemizde en çok tercih edilen altın türlerinden 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 728 TL’ye ulaştı…

3 ARALIK 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 781,88 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 782,03 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.241,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.272,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.481,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.551,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 4.901,23 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 4.998,60 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.081,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.158,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 701,79 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 728,93 TL

 

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