Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Ocak gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları
Altın fiyatları haftaya yukarı yönlü hareketle girse de dün yaşanan değer kaybıyla değişiklik gösterdi. 5 Ocak sabahında ise yeniden yükselerek başlayan gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yaklaşık yüzde 38 oranında değer kazandı…
05 Ocak 2022, Çarşamba 09:04 Son Güncelleme:
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Gram altın fiyatı Aralık ayı ortalarında 1000 TL’ye kadar ulaşırken, bugün 785 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde yaşadığı ufak çaplı yükselişle 1.315, 22 ayar bilezik ise 722 TL’den satılıyor…
5 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR
- Gram altın alış fiyatı: 785,14 TL
- Gram altın satış fiyatı: 785,26 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.263,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.315,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.519,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.623,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.037,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.225,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 710,95 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 722,99 TL
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