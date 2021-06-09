Altın fiyatları 9 Haziran Çarşamba gününde yatırımcısını mutlu etmedi. Gram altında küçük çaplı değer artışı görülürken, çeyrek altın yüzde 0.12 oranında değer kaybı yaşadı. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 9 Haziran Çarşamba gram altın ve çeyrek altın alış satış fiyatları ve piyasada en çok talep gören altın türlerine ilişkin gelişmeler…

9 HAZİRAN ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

9 Haziran Çarşamba sabahında bir önceki günün aksine toparlanmayla başlayan gram altının alış fiyatı 523,74 TL, satış fiyatı ise 523,84 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Hafta sonu başlayan düğün sezonuyla birlikte hızlı bir şekilde yükselişe geçen çeyrek altın güne değer kaybıyla başladı. Çeyrek altının alış fiyatı 842,00 TL olurken, satış fiyatı 862,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Haftaya yükselerek başlayan yarın altının hızı 9 Haziran Çarşamba gününe gelindiğinde düşüş gösterdi. Güne değer kaybıyla başlayan yarım altın, 1.674,00 TL’den alınırken, 1.724,00 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, haftaya değer kaybıyla başlamıştı, haftanın ortasına gelindiğinde de dalgalı seyri devam ediyor. Sabah saatlerinde yüzde 0.15 oranında değer kaybeden tam altın 3.408,82 TL’den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Daha çok yatırım amacıyla kullanılan Cumhuriyet altını bu hafta yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Küçük çaplı da olsa düşüşe devam eden Cumhuriyet altını 9 Haziran Çarşamba sabahında 3.463,00 TL’den alınıp 3.516,00 TL’den satılıyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Güne yukarı yönlü hareketle başlayan 14 ayar altın, yüzde 0.07 oranında değer artışıyla 287,11 TL’den alınıyor, 344,07 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altının alış fiyatı 381,09 TL, satış fiyatı 381,66 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?