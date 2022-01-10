Cuma günü açıklanan ABD verilerinin döviz kuru ile paralel olarak altın fiyatlarında nasıl etki yaratacağı merak ediliyordu. Haftayı sakin kapatan altın piyasası yeni haftaya da sakin başladı ve gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,21 oranında bir değer kaybı yaşarken, çeyrek altının ise yakın oranda değer kazandığı görüldü. İşte, 10 Ocak 2022 anlık gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatlarına ilişkin detaylar…

10 OCAK 2022 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 795,42 TL

Gram altın satış fiyatı: 795,56 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.285,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.324,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.571,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.647,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.142,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.275,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?