‘Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?’ araştırması akşam saatlerinde yoğun şekilde yapılmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket hızla sürerken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları her gün yeni bir rekora imza atıyor. 18 Kasım 2021 Perşembe akşam saatlerinde gram altın yüzde 3,77, çeyrek altın yüzde 3,64, tam altın ise yüzde 4,40 oranında değer kazandı. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 18 Kasım gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları…

18 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 661,74 TL

Gram altın satış fiyatı: 661,85 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.051,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.081,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.102,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.161,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 4.225,43 TL

Tam altın satış fiyatı: 4.325,59 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.386,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.452,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?