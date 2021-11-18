Altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Kasım gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün akşam 630 TL seviyelerine ulaşan gram altının fiyatı sabah saatlerinde 650 TL’yi aşmıştı. 1100 TL sınırına hızla ilerleyen çeyrek altın ve gram altın fiyatında öğlen saatlerinde ufak çaplı bir geri çekilme yaşandı. Bugün açıklanan Merkez Bankası faiz kararının ardından ise hızlı bir yükseliş yaşandı. İşte, 18 Kasım gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları…
18 Kasım 2021, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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‘Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?’ araştırması akşam saatlerinde yoğun şekilde yapılmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket hızla sürerken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları her gün yeni bir rekora imza atıyor. 18 Kasım 2021 Perşembe akşam saatlerinde gram altın yüzde 3,77, çeyrek altın yüzde 3,64, tam altın ise yüzde 4,40 oranında değer kazandı. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 18 Kasım gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları…
18 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 661,74 TL
- Gram altın satış fiyatı: 661,85 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.051,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.081,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.102,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.161,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 4.225,43 TL
- Tam altın satış fiyatı: 4.325,59 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.386,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.452,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 594,75 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 617,75 TL