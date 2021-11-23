Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 23 Kasım çeyrek altın kaç lira? Gram altın kaç TL?
Altın fiyatları dün öğlen saatleri itibariyle yaşadığı değer kaybının ardından bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi. Sabah saatlerinde gram altın yüzde 0,16, çeyrek altın ise yüzde 0,18 oranında değer kazandı. İşte, 23 Kasım Salı çeyrek altın, gram altın ve diğer altın fiyatları…
23 Kasım 2021, Salı 08:51 Son Güncelleme:
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23 Kasım sabahında altın fiyatlarında genel anlamda bir değer artışı görülüyor. 668 TL seviyesine çıktıktan sonra dün hızlı bir şekilde gerileyen gram altın 663 TL seviyelerinden işlem görürken, çeyrek altın da 1.086 seviyelerinde alınıp satılıyor…
23 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 663,46 TL
- Gram altın satış fiyatı: 663,59 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.054,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.088,00 TL,
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.107,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.176,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 4.204,10 TL
- Tam altın satış fiyatı: 4.288,52 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.214,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.333,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM ALIŞ FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 599,37 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 608,23 TL
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