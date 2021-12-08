8 Aralık güncel altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek kaç TL? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatları iki ayı aşkın süredir hareketli zamanlar geçiriyor ki dün akşamki hareketlilik tüm gözleri gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına çevirdi. Dün güne yükselişle başlayan altın piyasası akşam saatlerinden itibaren değer kaybını hızlandırdı. Sabah saatlerinde 789 TL seviyelerine çıkan gram altın akşam saatlerinde 770’li rakamları gördü. Peki, altın fiyatları bugün en kadar oldu? İşte 8 Aralık güncel altın fiyatları…
08 Aralık 2021, Çarşamba 10:15 Son Güncelleme:
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Gram altın ve çeyrek altın fiyatları sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden toparlanmaya başladı. Son zamanlarda hızlı şekilde değer kazanan altın fiyatları dün aynı hızlılıkla da değer kaybetti. 8 Aralık sabahında ise yukarı yönlü hareket yeniden başladı. Gram altın bu sabah yüzde 0,87, çeyrek altın ise yüzde 0,71 oranında değer kazandı. İşte 8 Aralık, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin fiyatları…
8 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 781,23 TL
- Gram altın satış fiyatı: 781,41 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.239,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.271,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.480,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.549,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış fiyatı: 4.997,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 5.096,21 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.173,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.251,00 TL
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 702,31 TL
- 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 729,47 TL
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