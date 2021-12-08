Gram altın ve çeyrek altın fiyatları sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden toparlanmaya başladı. Son zamanlarda hızlı şekilde değer kazanan altın fiyatları dün aynı hızlılıkla da değer kaybetti. 8 Aralık sabahında ise yukarı yönlü hareket yeniden başladı. Gram altın bu sabah yüzde 0,87, çeyrek altın ise yüzde 0,71 oranında değer kazandı. İşte 8 Aralık, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin fiyatları…

8 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 781,23 TL

Gram altın satış fiyatı: 781,41 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.239,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.271,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.480,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.549,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 4.997,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 5.096,21 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.173,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.251,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 702,31 TL

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 729,47 TL







