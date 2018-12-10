Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Bugün 10 Aralık ve yeni bir haftanın başlangıcı... Yatırımcılar özellikle de altın almak isteyenler altın fiyatlarını merak ederek özellikle en çok rağbet gören çeyrek ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. İşte en güncel altın fiyatları...
Geçen hafta pazartesi 210 liranın altında başlayan gram altın, salı günü uzun bir aranın ardından 210 lira seviyesinin üstüne çıktı. Haftayı 212 lira ile kapatan gram altında son durum merak ediliyor. Öte yandan çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet Altını'nın fiyatıda merak ediliyor. İşte 10 Aralık güncel altın fiyatları...
10 ARALIK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın 341,49 TL'den alınıp, 350,40 TL'den satılıyor.
Gram altın ise 212,68 TL'den alınırken 212,88 TL'den satışa sunuluyor.
Cumhuriyet altını 1.411,00 TL'den alınırken, 1.432,00 TL'den satılıyor.
Yarım altın ise 680,87 TL'den alınıyor ve 697,80 TL'den satılıyor.
Tam altın 1360 liradan alınırken 1390 TL'den satılıyor.