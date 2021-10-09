Ekonomi Altın fiyatları çıkıyor mu? Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün ne kadar oldu? 9 Ekim 2021 altın fiyatları
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Altın fiyatları çıkıyor mu? Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün ne kadar oldu? 9 Ekim 2021 altın fiyatları

Ekonomi

Altın fiyatları çıkıyor mu? Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün ne kadar oldu? 9 Ekim 2021 altın fiyatları

Altın fiyatları ABD tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından hızlı bir yükselişe geçti. Aylardır 500 TL sınırında olan gram altın dün 507 TL seviyelerine ulaştı. Peki, Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları çıkıyor mu? İşte, 9 Ekim 2021 altın fiyatları…

09 Ekim 2021, Cumartesi 09:07 Son Güncelleme:
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9 Ekim Cumartesi sabahında gram altın yüzde 1,23, çeyrek altın yüzde 1,21, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise yüzde 0,87 oranında değer kazandı. Dün öğlen yaşanan hızlı yükselişin ardından yeniden değer kaybeden ons altın bu sabah yüzde 0,10 oranında değer kazanırken, 1.757,76 dolar seviyelerine ulaştı…

9 EKİM 2021 CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün yüzde 1,23 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 506,55 TL, satış fiyatı 506,84 TL oldu. Gram altın dün öğlen saatlerinde 508,00 TL’den satılmıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altındaki hızlı yükseliş dün akşam saatlerinde yavaşladı. Bu sabah ise yüzde 1,21 oranında değer kazanan çeyrek altının alış fiyatı 817,00 TL, satış fiyatı ise 836,00 TL oldu. Çeyrek altının alış fiyatı bir önceki gün 822,00 TL satış fiyatı ise 835 TL idi.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün, 472,87 TL’den işlem görüyor. Bir önceki gün 22 ayar bilezik 475,78 TL’den satılmıştı.

 

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını en son yüzde 1, 97 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 3.360,00 TL, satış fiyatı ise 3.411,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının Cuma günkü satış fiyatı da 3.411,00 TL idi.

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