Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Peki, önümüzdeki süreçte piyasada durumlar ne olacak? Altın ve para piyasa uzmanı İslam Memiş, CNN TÜRK'te değerlendirdi.

"ALDUNDA BUGÜNLERİ VATANDAŞLAR DEĞERLENDİRMELİ"

Altın ve para piyasa uzmanı İslam Memiş, CNN TÜRK canlı yayınına bağlandı. Son günlerde piyasada oluşan dalgalanmaya ilişkin konuştu. "Bu yeni paketle birlikte gerçekten iyi bir zemin oluştu. Alamadım, varlıklarımızı yerine koyamadık, borcum vardı' falan diye seslenen vatandaşlarımız da bugünleri bence değerlendirmeli diye düşünüyorum" dedi.

"ALTINDA SATIŞ İÇİN PANİK YAPILMAMALI"

Birikimini altın olarak yapanlar, son günlerde altın fiyatının düşmesi ile panikledi. İslam Memiş, "Altın yatırımcısı her yıl olduğu gibi kazanmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllar da kazanmaya devam edecek. Çünkü hem onstan hem dolardan beslendiği için gram altın yatırımcısının yüzü her zaman gülmeye devam ediyor. Parasını altında tutanlar beklemeli. Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır ve ve 2022 yılında altın fiyatlarındaki yukarı döngüsel hareketleri görmeye devam edeceğimizi tahmin ediyorum. Yani satış için panik yapmamalı" diye konuştu.

"GÜMÜŞ DE ALTIN GİBİ KAZANDIRIYOR"

Altın ve para piyasa uzmanı İslam Memiş, altının her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu söylerken yatırım için farklı bir seçenek de önerdi. "Önceden altın alıyorduk, artık alamıyoruz. 'Çeyrek altın 1500 lira olmuş, gram altın 720 lira olmuş' diyen vatandaşlarımıza gümüşün gram fiyatının bugün 9 lira olduğunu, aynı altın gibi kazandırdığını ben belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

ALTIN VE DOLARDAKİ DÜŞÜŞ MARKETE YANSAYACAK MI?

Altın ve doların artışı ile her şeye zam gelmişti. Peki bu düşüşler marketlere de yansıyacak mı? İslam Memiş, "Devletin şu anda ekonomiye odaklanmış olduğu bu süreçte, hiç kimse sanmasın ki biz bu işten nemalanırız, fırsatçılık yaparız, kafamıza göre zam yaparız. O fırsatçılık yapanlar öyle bir cezalarla karşı karşıya kalacaklar ki devletin ne demek olduğunu görecekler" yanıtını verdi.



