Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Dikkat çeken açıklamalar…

Ons altın, 1916 dolar ile 2021 zirvesinden yüzde 8’in üzerinde değer kaybederek, 1761 dolara çekilirken, ons tarafından esen ters rüzgârın etkisiyle gram altın fiyatları da 538 liradan 492 liraya kadar geriledi. Küresel düzeyde enflasyon endişelerinin aşılanmayla alevlenmesi Fed’in parasal sıkılaştırma takvimini öne çekebileceği beklentisini artırdı. Nitekim son olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in “Enflasyon yılsonuna kadar cari düzeyinin altına gelmeli” açıklaması, altın fiyatları için tedirginliği artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayı FOMC toplantısında varlık alımlarının azaltılması (Tapering) ve faiz mesajlarında önceki toplantılarına nazaran daha şahin bir tutum gösterdi. Açıklamalar altın fiyatları öncülüğünde varlık fiyatlarında bir baskılanmayı beraberinde getirdi.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE: HEM PARANIN HEM MALİYENİN PATRONU ŞAHİNLEŞMEYE BAŞLADI

İşin parasal yönünü ifade eden faiz karar metninin ardından Fed üyelerinin de söylemlerinde bir şahinleşme dikkat çekerken, son olarak bu kez maliye politikasının patronu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyon endişelerini dile getirerek, "Enflasyon yılsonuna kadar cari düzeyinin altına gelmeli" diye konuştu. Bu açıklama "'Tapering süreci beklenenden erken mi başlayacak" algısı yaratarak piyasalarda kafaları karıştırdı.

YELLEN'İN MAYIS BAŞINDAKİ O AÇIKLAMASI SİNYAL NİTELİĞİ TAŞIYORDU

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed'in Mayıs ve Haziran toplantısı öncesinde hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etmiş, bu durum piyasalarda sert satışları beraberinde getirmişti. Yellen, daha sonrasında ise, faiz artırımına ilişki sözlerine açıklama getirerek, "Bu öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil" diyerek piyasaların ateşini almıştı.

Ancak Yellen'in bu açıklamasının bir öngörü veya rastgele bir söylem olmadığı görülmüş, açıklamadan 1.5 ay sonra Fed, parasal sıkılaşma yönünde faiz beklentilerini 2024 yılından 2023'e çekmiş ve 'Tapering süreci' için 2021 yılı bitmeden bir varlık alımı azaltımı için beklentileri kuvvetlendirmişti.

İKİNCİ SİNYAL Mİ? YELLEN YİNE KAFALARI KARIŞTIRDI

Para politikasında yetkisiz Yellen'in açıklamaları piyasalarda yine gündem konusu oldu. Yellen, enflasyonun arz yönlü darboğazların ve sıkıntılarının hafiflemeye başlaması ile birlikte yıl sonuna kadar cari yüksek seviyelerden geri gelmesi gerektiğini ifade ederek, enflasyon bekleyişlerinin kontrol altından çıkmaya başladıklarına dair küçük kanıtlar gördüğünü de vurguladı.

Fed'in enflasyon hedefleme stratejisi yüzde 2 düzeyinde bulunurken, cari enflasyon 13 yılın zirvesine yükselerek yüzde 5 seviyesini gördü. Yellen'in açıklamaları, aşılamanın hızlanması neticesi ekonomilerde açılmaları doğuracağından enflasyonun daha da yukarı yönlü desteklenmesi ihtimali güçleniyor. Bu durum "parasal sıkılaştırma olmadan enflasyon nasıl geri gelecek" sorusunu gündeme getiriyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN JACKSON HOLE KRİTİK OLACAK

Altın fiyatları bilindiği üzere, hem enflasyondan korunma aracı hem de riskten kaçış için bir enstrüman. Covid-19 koşulları nedeniyle piyasalarda oluşan risk ve oluşan bol likiditeden beslenen altın fiyatları için ters rüzgar olabilecek başlıca unsur, artan enflasyon endişeleri neticesinde parasal sıkılaştırma hamlelerinin beklenenden önceye çekilmesi ve likiditenin azalmaya başlayacağı durumu. Temelde enflasyon artması durumu bol likiditenin süreceği durumu altın fiyatları için pozitif bir durum olarak yorumlanıyor.

ABD'de her yıl Jackson Hole kasabasında düzenlenen toplantı, FMOC toplantılarından bir adım öne çıkıyor. Ekonomistler, Fed dışında dünyanın diğer büyük merkez bankalarının da katılacağı bu toplantıda özellikle Yellen'in ikinci sinyal niteliğindeki açıklamaları sonrası net mesajlar çıkma olasılığını daha gerçekçi olarak değerlendiriyor.

Ekonomist varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımı için beklentilerin 2023 yılından önceye çekilmesi durumunda altın fiyatlarında satış baskısının artacağı yönünde görüş bildirirken, bu baskılanmanın 'Tapering' sürecinde bir netleşme görülmesine kadar sürebileceğini ifade etti.

Mevcut durumda 'Tapering' için özellikle 2021 yılının son ayları ve 2022 yılının başı öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN ÖNEMLİ TEKNİK SEVİYELER NELER?

Ons altın için aşağıda sırasıyla 1760 dolar, 1720 ve 1680 dolar destek seviyesi öne çıkarken, yukarıda ise 1810, 1845, 1900 ve yükselişin devamı durumunda 1960 dolar seviyesi önemli direnç seviyeleri olarak dikkat çekiyor.

Gram altın fiyatları için özellikle, ons fiyatının yanında dolar/TL'deki gelişmeler öne çıkıyor. Gram tarafında 500 lira seviyesi hem düşüşte hem de yükselişte güçlü psikolojik nokta olarak göze çarparken, yukarıda 540-550 bandı önemli direnç seviyesi olarak ifade ediliyor. Aşağıda ise 465 TL seviyesi destek yönünde önem kazanıyor. (Sabah - Mete Dirice)