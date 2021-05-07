TCMB PPK toplantısında piyasa beklentisine paralel faiz oranında değişikliğe gidilmezken karar sonrası döviz kurunda kısmen geri çekilmeler yaşanmıştı. Bu sabah gram altın 484 lira seviyesinde başlarken dolar/TL yeni güne 8.28 lira seviyesinde başladı.

İç piyasada gram altın 484 liradan, çeyrek altın 768 liradan, Cumhuriyet altını da 3.159 liradan işlem görüyor. Peki altın ve dolar fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TCMB haftalık repo oranında değişikliğe gitmedi ve faiz yüzde 19’da sabit bıraktı. Karar metninde duruşun sürdürüleceği söylense de metin içerisinde “sıkı” kelimesinin çıkarıldığı görülüyor. Karar sonrası dolarda hafif bir geri çekilme görüldü.

ABD Hazine Bakanı Yellen’in açıklamalarıyla güçlenen dolar yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenilen kurda 8,30 ve 8,35 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,25 ve 8,22 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

TCMB PPK toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Kararın ardından kısmen geri çekilmenin görüldüğü gözlense de döviz kuru üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını söyleyebiliriz.

Açıklanan Euro Bölgesi Bileşik PMI verisi 53,8 olarak gerçekleşirken ÜFE aylık yüzde 1,1 yıllık yüzde 4,3 olarak açıklandı.

Yukarı yönlü hareketine devam etmesi beklenilen kurda 10,00 ve 10,05 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 9,95 ve 9,90 destek seviyeleri önemini koruyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altında 1800$’ın aşılmasıyla beraber yukarı yönlü hareketin kuvvetlendiği gözleniyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in açıklamalarıyla gelen satıştan hızla toparlandığı görüldü. Bugün açıklanacak olan ABD Tarım dışı istihdam Altın için önemini koruyor.

Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1830 ve 1835$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1810 ve 1800$ destek seviyeleri yakından izlenecek.

GRAM ALTIN

TCMB PPK toplantısında piyasa beklentisine paralel faiz oranında değişikliğe gidilmezken karar sonrası döviz kurunda kısmen geri çekilmeler yaşandı.

Bugün ABD tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi kurda yukarı yönlü hareket oluşturabilir. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 490 ve 500 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 480 ve 475 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor."

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde ise şöyle denildi:

"Dolar endeksinde yaşana düşüle beraber ons altın kazançlarını 1800 bandı üzerine taşıdı.

Teknik açıdan bakıldığında, 100 günlük üssel hareketli ortalamısını kıran değerli maden 1959-1676 düşüşünün %50.0 fibo bölgesi olan 1819 direnç bandını test ediyor. Ons altın bu bölge üzerine de kırması halinde 1835 ve %1851 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak ön plana çıkmakta. 1851 bandı %61.8 fibo bölgesine alçalan trend çizgisi bölgesine denk gelmesi açısında önemli. Aşağıda ise 100 günlük ortalama ilk destek bölgesi olarak izlenebilir."



