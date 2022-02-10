ABD'de bugün açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon verilerine odaklanan piyasalar yön bulmaya çalışıyor. Altın fiyatları da yüksek gelmesi beklenen enflasyonla fiyatlamalarını gerçekleştiriyor.

Altın fiyatları için kritik gün geldi. ABD'de 40 yıldır görülmeyen enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte Fed enflasyonu dizginlemek için faiz artırım hamlesini Mart ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. Saat 16:30'da açıklanacak veri piyasalarda hareketliliğe neden olabilir.

OCAK AYI ENFLASYONU AÇIKLANACAK

Bugün ise ABD'nin Ocak ayı enflasyonu açıklanacak. Aralık ayında yüzde 7 gelen enflasyonun Ocak ayında yüzde 7.3 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun yanında Rusya ve Ukrayna arasındaki olası savaş hareketliliği de Altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ENFLASYON ARTARSA ALTIN FİYATLARINA NE OLACAK?

ABD'deki enflasyonun yükselmesiyle birlikte Fed'in eli faiz tarafında daha da güçlenmiş olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, son faiz toplantısında enflasyonu engellemek için faiz artırımına gideceklerini ve bunun da muhtemel olarak Mart ayında gerçekleşeceğini söyledi. Fed'in faiz artırımı ile birlikte dolar tarafında yükseliş beklentisi hakimken bazı uzmanlar altın fiyatlarının düşeceğine yönelik beklenti içinde. Ancak bazı uzmanlar da altının Fed'in faiz artırım ihtimalini çoktan fiyatladığını ve yükselişin devam edebileceğini, Fed'in güçlü faiz artışı yapamayacağını, reel faizin yine ekside kalacağını belirtiyor.

ABD-RUSYA-UKRAYNA ÜÇGENİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gerilimi tırmanırken ABD'de konuya müdahil olmaya çalışıyor. Ülkelerin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştirse de net bir sonuca ulaşılamadı ve Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığması da devam ediyor. Bu gelişmeler ışığında ABD, AB ülkeleri, NATO, Ukrayna'dan yana olurken Rusya'nın da arkasında gerilime dair henüz açıklama yapmayan Çin'in olduğu iddia ediliyor. Bu gelişmeler de altın fiyatlarındaki risk iştahını kabartıyor.

ONS ALTIN 1834 DOLAR SEVİYESİNDE

Ons altın fiyatları 2 hafta önceki fiyatlara yakın seyre yöneldi. Güne 1833 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1831 dolar, en yüksek de 1834 dolar seviyesini gördü. Saat 07:48 itibarıyla 1834 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram Altın fiyatları da ons altındaki yükseliş ve dolardaki volatilitenin etkisiyle güç kazanıyor. Güne 798 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 796.4 lira, en yüksek de 799.8 lira seviyesini gördü. Saat 07:48 itibarıyla gram altın 799 liradan alıcı buluyor.

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