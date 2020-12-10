Ekonomi Altın fiyatları güne yükseliş ile başladı, güncel altın fiyatları

Altın fiyatları güne yükseliş ile başladı, güncel altın fiyatları

Ekonomi

Altın fiyatları güne yükseliş ile başladı, güncel altın fiyatları

Corona virüs salgını nedeniyle dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları güne yükseliş ile başladı.

10 Aralık 2020, Perşembe 11:20 Son Güncelleme:
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Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,7 altında 462,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 463,3 liradan işlem görüyor.

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Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.837 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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