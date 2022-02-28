Altın fiyatları haftaya yükseliş işe başladı! 28 Şubat altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket Rusya'nın Ukrayna harekatı ile birlikte hız kazandı. Geçtiğimiz hafta 890 lirayı gören gram altın yeni haftada 841 liradan işlem görüyor. 28 Şubat güncel altın fiyatları...
28 Şubat 2022, Pazartesi 09:34 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna harekatı dolayısıyla altın fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Harekatın başladığı tarihte 890 lirayı gören gram altın müzakere ihtimali sonrası 830 liraya kadar gerilemişti.
Altın yeni haftaya yükselerek başladı. 29 Şubat tarihinde saat 12:44 itibari ile gram altın 841 liradan işlem görüyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 841,44 844,12
Çeyrek Altın 1.355,05 1.386,33
Cumhuriyet A. 5.617,00 5.702,00
Tam Altın 5.589,59 5.731,86
Yarım Altın 2.701,64 2.772,66
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