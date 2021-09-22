Ekonomi Altın fiyatları için kritik gün! Altın fiyatlarında yön belli olacak

Altın fiyatları için kritik gün! Altın fiyatlarında yön belli olacak

Ekonomi

Altın fiyatları için kritik gün! Altın fiyatlarında yön belli olacak

Altın fiyatlarındaki değişim için ABD Merkez Bankası Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı etkili olacak. Kritik faiz kararı saat 21:00'de açıklanmış olacak.

22 Eylül 2021, Çarşamba 09:13 Son Güncelleme:
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ABD Merkez Bankası Fed'in bugün tarihi açıklamalarda bulunması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım sinyali ve tahvil alımı azaltımının ne zaman başlayacağına ilişkin takvimi duyurması beklenirken dar banda sıkışan Altın Fiyatları da bu gelişme ile yön bulacak. Fed kritik kararını TSİ 21:00'de açıklayacak.

Fed'in varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamayacağını açıklaması ya da somut bir sinyal vermemesi halinde Altın fiyatlarında ciddi toparlanma olabileceği beklentisi de ortaya çıktı.

Ons altın saat 08:20 itibarıyla 1777 Dolar seviyesinden işlem görüyor. Gün içinde en düşü 1772 dolar en yüksek 1779 dolar seviyesi görüldü.  Fed'in varlık alımlarını azaltacağı yönde sinyal vermesi halinde uzmanlar 1744 dolar desteğine doğru geri çekilme görülebileceğini belirtti. Fed bugün 2024 projeksiyonlarına da ilk kez yer verecek.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatları dolardaki yükselişin ve ons altındaki hafif toparlanmanın etkisiyle 490 liranın üzerine tutunmuş durumda. Gram altın saat 08:20 itibarıyla 493 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 491.3 lira, en yüksek 493.4 lira seviyesini gördü.


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