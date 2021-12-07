Altın fiyatları için kritik hafta...Dünyayı etkisi altına alan yeni varyant Omicron’a dair endişeler azalırken bu durum altın fiyatları üzerinde etkisini hissettiriyor. Öte yandan bu hafta ABD’den gelecek enflasyon verisi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasını şekillendirecek. Kritik enflasyon verisiyle birlikte altında yön değişebilir. İşte detaylar…

Güney Afrika’da ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılan Omicron varyantı ve Fed’in sıkılaşmaya gideceği beklentileri altın fiyatlarının karışık seyretmesine neden oluyor.

ONS ALTIN 1770 DOLAR SEVİYSİNDEN KAPANDI

Ons altın fiyatları ne kadar? Haftanın ilk işlem gününe 1787 dolardan başlayan ons altın, Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla birlikte gerileme kaydetti. 1776 dolara kadar düşen ons altın, 1779 dolar seviyesinden kapandı.

Bugüne ise 1781 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek 1780 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1777 dolar, en yüksek ise 1782 dolar seviyesi görüldü.

ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR! ALTIN İÇİN ÖNEMLİ GÜN

Küresel çapta artan enflasyonist eğilim ülke ekonomilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle salgının etkilerini azaltmak için merkez bankaları parasal genişlemeye giderken bu durum enflasyonu körüklüyor.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde enflasyon giderek artıyor. Enflasyondan korunmak isteyen yatırımcılar ise güvenli liman altına yöneliyor.

Altın yatırımcıları cuma günü ABD’den gelecek kritik enflasyon verisine odaklandı. Ekim ayında yıllık bazda yüzde 6.2 yükselen Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) kasım ayında yüzde 6.7 artması bekleniyor.

Piyasa tahminlerini aşan bir enflasyon verisi Fed’in para politikasına yön verebilir. Yüksek enflasyona karşı Fed, varlık alım programında azaltımı hızlandırabilir ya da faiz artırımına erken bir tarihte gidebilir.

Kritik enflasyon verisiyle birlikte Fed’in para politikası şekillenecekken altın fiyatlarında ise yön değişebilir.

GRAM ALTINDA FİYATLARINDA SON DURUM!

Gram altın fiyatları ne kadar? Pazartesi gününe 784 liradan başlayan gram altın, 795 lira seviyesini aşarak rekor kırdı ve 790 liradan kapandı.

7 Aralık gram altın fiyatları ne kadar? Bugüne ise 790 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 788 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 786 lira, en yüksek ise 791 lira seviyeleri görüldü.