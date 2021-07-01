Gram altın ve çeyrek altın fiyatları her zaman olduğu gibi 1 Temmuz 2021 Perşembe gününde de hem yatırımcılar hem de kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemler yaşanan dalgalanma, bir dönem 850 TL seviyelerine kadar çıkan çeyrek altının 800 TL seviyelerine düşmesine neden olmuştu. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, 1 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları…

1 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, ayın ilk gününe değer artışıyla başladı. Sabah saatlerinde gram altının alış fiyatı 496,39 TL, satış fiyatı ise 496,54 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1 Temmuz Perşembe sabahında yüzde 0,37 oranında değer kazanan çeyrek altın 803,00 TL’den alınıp, 819,00 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın dünkü düşüşün ardından toparlanma hareketi içinde. Sabah saatlerinde yüzde 37 oranındaki yükselişin ardından yarım altının alış fiyatı 1.607,00 TL, satış fiyatı ise 1.638,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, değer kaybetmeye devam ediyor. 1 Temmuz sabahında yüzde 0,18 oranında değer kaybeden tam altın 3.141,34 TL’den alınıp 3.203,23 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altınındaki düşüş devam ederken, güne dünkü seviyenin de altında başladı ve bugün 3.305,00 TL seviyelerinde işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın yönünü yukarı çevirdi. Yüzde 0,26 oranındaki değer artışının ardından 14 ayar altının alış fiyatı 271,76 TL, satış fiyatı ise 326,24 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın ayın ilk gününde değer kaybetti ve bir önceki günün seviyesinin altında işlem görüyor. 1 Temmuz Perşembe sabahında 18 ayar altın 358,31 TL’den alınıp, 358,64TL’den satılıyor.

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