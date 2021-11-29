Koronavirüste yeni varyant olan Omicron'un ortaya çıkmasıyla birlikte küresel piyasalar güç kaybetmeye başladı. Altın fiyatları ise Fed'in faiz artırma ihtimaliyle kararsız seyre yöneldi.

Küresel piyasalarda yeni varyant etkisini sert göstermeye başladı. Uluslararası piyasalarda kayıplar derinleşirken Güney Afrika merkezli Omicron varyantı Altın fiyatlarında kararsızlığa neden oldu.

Fed'in faiz artırma ihtimali ve tahvil alımlarını azaltmaya devam etmesi beklentisi altın fiyatlarını kıskaca aldı. Güçlü harekette bulunamayan altın son bir haftada yatay seyre yöneldi.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın haftaya 1791 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1780 dolar, en yüksek 1796 dolar seviyesi görüldü. Saat 07:68 itibaıryla ons altın 1793 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram Altın fiyatları da yatay seyre yöneldi. Haftaya 712.5 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 707.6 lira, en yüksek de 717.6 lira seviyesini gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 715,16 TL

Gram altın satış fiyatı: 715,29 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.125,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.176,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.250,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.353,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 4.520,67 TL

Tam altın satış fiyatı: 4.608,91 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 4.683,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 4.754,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM ALIŞ FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 636,27 TL

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 660,88 TL



