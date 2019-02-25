Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik pazartesi günü ilgiyle takip ediliyor. Yatırımcılar ve hediyelik olarak altın almak isteyenler "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor.
Altın fiyatlarında geçen hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü yükseliş sağlanmış, perşembe günü ise düşüş yaşanmıştı. Altın, cuma günü ise hafif yükselmiş ve gram altın haftayı 227,24 TL'den kapatmıştı. Peki 25 Şubat Pazar günü altın fiyatlarındaki son durum ne?
25 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatlarında bugün sabah saatlerinde yükseliş yaşanırken öğlen saatlerinde bir önceki kapanışa göre düşüş söz konusu...
GRAM ALTIN
Alış 227,05 TL Satış 227,10 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 363,36 TL Satış 373,55 TL
YARIM ALTIN
Alış 727,44 TL Satış 746,10 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.503,00 TL Satış 1.526,00 TL