Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira? Altın fiyatlarındaki hareketlilik pazartesi günü ilgiyle takip ediliyor. Yatırımcılar ve hediyelik olarak altın almak isteyenler "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna cevap arıyor.