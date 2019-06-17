Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira?
Yeni haftanın ilk gününde ekonomik gelişmeler takip edilirken altın fiyatları da merak ediliyor. En çok araştırılanlar ise çeyrek ve gram altın şeklinde... İşte 17 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları 10 Haziran'dan bu yana yükselişte... Gram altın son olarak cuma günü 254 liradan kapanış yaparken yeni haftadaki gelişmeler merak ediliyor. Gram altın şu soralar 254,90'dan işlem görüyor. İşte çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında son durum...
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
254,51 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 249,90 liradan, bin 679 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 705 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 626 liradan alınan tam altın bin 658 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
813 liradan alınan yarım altın 824 liradan ve 406 liradan alınan çeyrek altın 417 liradan satılıyor.