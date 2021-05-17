Ekonomi Altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Mayıs 2021 gram altın ve çeyrek altın fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Mayıs 2021 gram altın ve çeyrek altın fiyatları!

Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Mayıs 2021 gram altın ve çeyrek altın fiyatları!

Altın fiyatlarında bir süredir devam eden yükseliş trendi devam ediyor. Peki haftanın ilk günün altın fiyatları ne kadar oldu? Bugünün çeyrek altın fiyatları neler? 17 Mayıs 2021 pazartesi günü gram altın kaç TL?

17 Mayıs 2021, Pazartesi 09:22 Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında bir süredir görülen yükseliş haftanın ilk gününde de etkili oldu. Dolar kurundaki artış ve ons altının değer kazanması ile birlikte gram altın 500 lira barajını aşmıştı. İşte altın piyasasında Pazartesi gününe ait son veriler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fiyatı yükselsen gram altın 502 liraya kadar ulaşırken, haftanın ilk gününde de 502,15 TL’den işlem görmeye başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcısının tercihlerinden olan çeyrek altın bugün 804 liradan alınırken aynı dakikalarda 830 liradan satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Son dönemdeki artışla beraber 3 bin liranın üzerindeki konumunu iyice güçlendiren cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 198 liradan alınırken 3 bin 306 liradan da satışa sunuluyor.

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