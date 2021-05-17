Altın fiyatlarında bir süredir görülen yükseliş haftanın ilk gününde de etkili oldu. Dolar kurundaki artış ve ons altının değer kazanması ile birlikte gram altın 500 lira barajını aşmıştı. İşte altın piyasasında Pazartesi gününe ait son veriler…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Fiyatı yükselsen gram altın 502 liraya kadar ulaşırken, haftanın ilk gününde de 502,15 TL’den işlem görmeye başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcısının tercihlerinden olan çeyrek altın bugün 804 liradan alınırken aynı dakikalarda 830 liradan satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Son dönemdeki artışla beraber 3 bin liranın üzerindeki konumunu iyice güçlendiren cumhuriyet altını ise bugün 3 bin 198 liradan alınırken 3 bin 306 liradan da satışa sunuluyor.