Ekonomi Altın fiyatları ne kadar oldu? ABD verileri sonrası çeyrek altın ve gram altın fiyatları 10 Aralık
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Altın fiyatları ne kadar oldu? ABD verileri sonrası çeyrek altın ve gram altın fiyatları 10 Aralık

Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar oldu? ABD verileri sonrası çeyrek altın ve gram altın fiyatları 10 Aralık

Altın fiyatları güne değer artışı ile başlamıştı. Gün içinde devam eden yatay yönlü hareketin ardından ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla altın fiyatları hızla yükseldi ve gram altın 800 TL, çeyrek altın ise 1300 TL sınırına ulaştı. Merkez Bankası’nın dolar kuruna müdahalesinin ardından ise altın fiyatların ufak çaplı bir geri çekilme yaşandı. İşte, 10 Aralık saat 17.30 itibariyle gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

10 Aralık 2021, Cuma 17:47 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketine devam ediyor. 10 Aralık öğleden sonra ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayı verileri açıklandı. Buna göre yıllık bazda enflasyonun yüzde 6,8 oranında arttığı belirtildi. ABD’den gelen verilerin ardından dolar kuru ile paralel ilerleyen altın fiyatlarında da bir hareketlilik yaşandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, ABD verileri sonrası çeyrek altın ve gram altın fiyatları…

ABD VERİLERİ SONRASI ÇEYREK ALTIN VE GRAM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 795,99 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 796,15 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 1.267,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 1.294,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 2.537,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 2.597,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 5.096,06 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 5.197,17 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.283,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.363,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı: 718,93 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 746,73 TL

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