Altın fiyatları ne kadar yükselir? Kritik eşik...

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ons altında toparlanma devam ederken gram altın da döviz kurunun etkisiyle güçleniyor.

Vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın 490 lira sınırında işlem görüyor. Çeyrek altın 807 liradan satılırken, Cumhuriyet altını da 3 bin 300 liradan alıcı buluyor.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:

"Dün de yükselişini sürdüren ons altın günü %0,3 primle 1.836 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ise enflasyon endişelerinin tekrar fiyatlanmaya başladığını gözlemlerken, %1,60'ın üzerine çıkan ABD on yıllık tahvil faizi ile birlikte değerli madende kısmi geri çekilme eğilimi var.

Şu aşamada, bu sabahki fiyatlamalar ve ons altında yaşanan yükselişler de dikkate alındığında değerli madende bugün kar satışları görülebilir.

Bu kapsamda, ons altın 1.850 direncinin altında kalarak 1.820 seviyesine kadar geri çekilebilir. Olası düşüşler bu seviyeden tepki gelmemesi durumunda 1.813 yakın destek konumunda. Diğer yandan, değerli madende yükselişin tekrar görülmesi ve 1.850 direncinin kırılması durumunda 1.872 hedefe girebilir."

ALB Forex tarafından hazırlanan altın analizi:

"Ons altında, 200 günlük ortalamanın ve düşüş trendinin geçtiği bölgede seyir devam ediyor. 1850 seviyesi ilk ana direnç bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölge geçilemedikçe 1830 / 1818 destek seviyeleri takip edilebilir.

Yukarı alanda 1850 seviyesinin aşılması durumunda, 1875 / 1900 bölgesine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir. Dirençler: 1850 / 1875 / 1900 Destekler: 1830 / 1818 / 1800

Gram altın fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketine devam ediyor. 489.10 seviyesini aşan fiyat, yükseliş hareketine devam ettiği takdirde 496.50 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

489.10 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadığı takdirde ise 484.95 seviyesi destek konumunda bulunuyor. MACD güçlü görünümünü koruyor.Dirençler: 496.50 / 508..70 / 524.95 Destekler: 489.10 / 484.95 / 481.35"

Acar Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:

"Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1830 seviyesinin altında önce 1813 ve arkasından 1796 desteğine kadar düşüş devam edebilir. Yukarıda 1843 direncinin kırılması halinde önce 1855 ve arkasından 1875 direnci test edilebilir."