Altın fiyatları ne olacak? Herkes o açıklamayı bekliyor…

Altın fiyatları sakin seyre yöneldi. Uzun süredir 1800 dolar ile 1870 dolar arasında gidip gelen ons Altın ABD Merkez Bankası Fed'in toplantı tutanaklarındaki ifadelerle yeni yön arayışına girecek.

Küresel bazda enflasyonun büyük yükseliş göstermesi yatırımcıları altın tarafına çekti. Fed'in tahvil alım programını azaltması ve faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler nedeniyle altında düşüş beklentisi kısmen boşa çıktı.

Fed'in 2023 yılından itibaren faiz artırımı yapabileceği beklentisi artarken merkez bankaları da yükselen enflasyonu frenlemek için yeni enstrümanlar ortaya koymaya çalışıyor.

ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Ons altın Fed'den gelecek sinyalleri beklemeye alırken haftaya sakin başlangıç yaptı. Ons altın haftaya 1846 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1839 dolar, en yüksek 1849 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:10 itibarıyla ons altın 1848 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR SERİSİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Gram Altın fiyatları son 12 gündür rekor serisini sürdürüyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz 679.4 lira ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Gram altın haftaya 665.8 liradan başladı. En düşük 657.8 lira, en yüksek de 657.8 lira seviyesini gördü. Saat 08:30 itibarıyla gram altın 662.6 liradan alıcı buluyor.



