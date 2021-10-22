Altın fiyatları pandemi nedeniyle son yılların en durgun dönemini yaşıyordu. Ancak peş peşe gelen yurt içi ve yurt dışı gelişmeler, altın fiyatlarının yeni rekorlar kırmasına eden oldu. 22 Ekim Cuma sabahı büyük bir değer artışı yaşayan ons altın, gram altın ve çeyrek altın gün boyu yükselişine devam etti. Şimdi vatandaşlar sık sık “Altın fiyatları neden yükseliyor?” “Altın fiyatları daha yükselir mi?” sorusuna yanıt arıyor…

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

22 Ekim Cuma saat 16.00 itibariyle gram altın 557 TL seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. 22 Eylül 2021 tarihinde ise yani bugünden tam bir ay önce gram altının fiyatı hızlı bir yükselişle 493 TL seviyesine ulaşmıştı. 22 Ağustos 2021 tarihinde ise gram altının fiyatı 488 TL seviyelerinde işlem görüyordu.

Ağustos-Eylül aylarında gram altındaki 5 TL’lik fark, Eylül-Ekim aylarında ise 62 TL’ye ulaştı.

Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin nedeninin birçok parametreye bağlı olduğunu ifade ediyor. Küresel bir ticaret aracı olan sarı metal tüm dünya borsalarında işlem görmeye ve ödeme aracı olarak kullanılmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında daha önce de bahsedildiği gibi tek bir etken yok ve hem yurt içi hem de yurt dışı gelişmeler, altının yukarı yönlü mü yoksa aşağı yönlü mü hareket edeceğine katkıda bulunuyor.

Son dönemdeki yurt dışı kaynaklı hatta küresel kabul edilen en büyük etkense elbette koronavirüs pandemisi. Zira pandemi nedeniyle birçok noktada üretim durma noktasına gelirken, ticaret hayatı da olumsuz etkilendi. Bu da altın fiyatlarında gözle görülür bir gerilemeye neden oldu.

İşte bu noktada altın fiyatlarındaki hareketliliğin nedenleri arasında pandeminin etkilerinin azalmaya başlaması gösterilebilir. Birçok ülkede aşılama uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor ve çalışma hayatı yeniden normale dönüyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişin yurt dışı kaynaklı etkileri arasında Eylül ayında açıklanan FED faiz kararı da yer alıyor. 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşen toplantının ardından ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Aynı zamanda FED, büyüme tahminlerini düşürürken, enflasyon tahminlerini ve 2022'den itibaren faiz oranına ilişkin tahminlerini artırdı.

Altın fiyatlarında ufak hareketliliklere neden olan FED faiz kararının ardından Ekim ayı başında açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri de küresel altın piyasasına hareketlilik getirdi. ABD'de Eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Veriler Eylül'de yaratılan 194 bin istihdamın 9 ayın en düşük istihdam artışı olduğunu gösterdi. Bu gelişmenin ardından 8 Ekim 2021 tarihinde gram altının fiyatı 508 TL’ye ulaştı.

Altın fiyatlarını etkileyen yurt içi gelişmeler arasında ise Merkez Bankası faiz kararları bulunuyor. TCMB, Eylül ayı PPK toplantısının ardından politika faiz oranlarını 100 baz puan düşürürken, Ekim ayı toplantısında faiz oranları 200 baz puan düşürüldü. Böylelikle politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 18’den yüzde 16’ya indirildi.

ALTIN FİYATLARI DAHA YÜKSELİR Mİ?

Altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğine dair kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak önümüzdeki günlerde gerçekleşecek FED faiz kararlarının ne olacağının da altın fiyatlarına etki edeceği yadsınamayacak bir gerçek.

22 EKİM GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM