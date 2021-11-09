Ekonomi Altın fiyatları rekora doymuyor! 9 Kasım gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik bugün ne kadar?
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  • Altın fiyatları rekora doymuyor! 9 Kasım gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları rekora doymuyor! 9 Kasım gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Ekonomi

Altın fiyatları rekora doymuyor! 9 Kasım gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları haftaya hızlı başlamıştı, akşam saatlerinde de yükselişine devam etti. Sabah saatlerinde de gram altın yüzde 0,16, çeyrek altın yüzde 0,43, 22 ayar bilezik ise yüzde 0,14 oranında değer kazandı. Peki, gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 9 Kasım altın fiyatları…

09 Kasım 2021, Salı 09:07 Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle hem vatandaşların hem de uzmanlar, sık sık gram altın ve çeyrek altındaki son gelişmeleri takip ediyor. Gram altın Ekim ayı sonunda 565 TL seviyelerini test etmişti, bugün itibariyle daha yükseğe çıkmaya başladı. Çeyrek altın ise, 930 TL seviyelerini zorluyor….

9 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 568,41 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 568,53 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 905,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 929,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 1.810,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 1.870,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 3.637,45 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 3.708,84 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.770,00 TL
  • Cumhuriyet satış fiyatı: 3.827,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 3.827,00 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 531,48 TL

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