Altın fiyatları son günlerde yatırımcının yüzünü güldürürken, son dakika gelişmeleri ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Hafta içi hızlı yükselen altın hafta sonuna ise düşüşle başladı. Gram altın yüzde 0,78, çeyrek altın ise yüzde 0,69 oranında değer kaybetti. Peki, “16 Ekim tam altın çeyrek altın ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar oldu?” “1 gram altın kaç TL?” İşte, altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri…

16 EKİM 2021 CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bu sabah yüzde 0,78 oranında değer kaybetti ve alış fiyatı 525,89 TL, satış fiyatı ise 526,09 TL oldu. Gram altın dün 529,96 TL'den işlem görmüştü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altındaki değer kaybı ise yüzde 0,69 oranında olurken, çeyrek altın 851,00 TL’den alınıp, 868,00 TL’den satılıyor. Ç eyrek altının bir gün önceki alış fiyatı 853,00 TL, satış fiyatı ise 872,00 TL idi.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 16 Ekim Cumartesi günü, 3.353,99 TL’den alınıp, 3. 419,94 TL’den satılıyor. Tam altındaki değer kaybı ise yüzde 0,84 oranında.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?