Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti

Haftaya düşük seviyede başlayan gram altın fiyatında yükselmeler başladı. 379 liradan haftaya başlayan gram altın fiyatı, hafta içinde 381 lirayı geçti.

Gram altın alış 381.11, satış ise 382.15 TL'den işlem görüyor. Corona virüs gölgesinde düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte çeyrek altın alış fiyatı 621,10 TL, satış fiyatı ise 625,50 TL oldu.

Yarım altın alış fiyatı 1.238,50 TL, satış fiyatı ise 1.249,50 TL. Tam altın ise alış fiyatı 2.476,90 TL, satış fiyatı 2.491,30 TL üzerinden işlem görüyor.





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