Ekonomi Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti

Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti

Ekonomi

Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti

Dalgalanmaların devam ettiği altın fiyatları tekrar yükseliş pozisyonuna geçti.

18 Haziran 2020, Perşembe 11:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Haftaya düşük seviyede başlayan gram altın fiyatında yükselmeler başladı. 379 liradan haftaya başlayan gram altın fiyatı, hafta içinde 381 lirayı geçti.

Gram altın alış 381.11, satış ise 382.15 TL'den işlem görüyor. Corona virüs gölgesinde düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte çeyrek altın alış fiyatı 621,10 TL, satış fiyatı ise 625,50 TL oldu.

Yarım altın alış fiyatı 1.238,50 TL, satış fiyatı ise 1.249,50 TL. Tam altın ise alış fiyatı 2.476,90 TL, satış fiyatı 2.491,30 TL üzerinden işlem görüyor.


İlgili Haberler
Corona virüste ikinci dalga altın fiyatlarını etkileyecek mi?


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Almanya’nın Türkiye takıntısı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Elif ve Deniz LGS kapısında
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kredi kartı olanlar dikkat! Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sayısı 18 aya çıkarıldı