Ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkilediği altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu takip ediliyor. Ons altın, an itibarıyla bugün 1.879 dolar civarında işlem görüyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira/TL? İşte 15 Şubat 2022 altın fiyatları anlık bilgiler..

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde ekonomiyi ve altın yatırımı yapanların gündeminde. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ise vatandaşlar tarafından en çok merak edilen altın türleri arasında yer alıyor. Yatırımcıların altına olan talebinin artmasıyla birlikte hem ons hem de gram altın tarafında yükselişler yaşanıyor. İşte altın piyasasında son durum…

15 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI ANLIK

Gram altın fiyatları da hem ons altındaki yükselişten hem de doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasından dolayı yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı bugün saat 13:05 itibariyle 813,51 liradan alınıyor, 813,68 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün ne kadar? Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 13:00 itibariyle 1.324,00 alınırken aynı dakikalarda 1.340,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım 13:05 itibariyle alış 2.654,00 satış 2.679,00 olarak işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet Altını 13:07 itibariyle alış 5.288,00 satış 5.335,00 olarak işlem görüyor.











