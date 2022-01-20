Altın fiyatlarında bugün (20 Ocak 2022) son durumu ne ? Altın fiyatları ABD ve Rusya arasındaki gerilimden faydalanmaya çalışıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimalinin yükselmesi ve ABD cephesinden sert tepkiler gelmesi altın fiyatlarını destekliyor.

RUSYA'NIN SALDIRISI HALİNDE...

Küresel piyasalarda Altın fiyatları 1840 doların üzerine çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimalinin yükselmesiyle birlikte ABD tepkisini ortaya koymaya başladı. ABD'li bir yetkili Rusya'nın herhangi bir saldırısı halinde çok ağır ekonomik zararlar verebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Ayrıca ABD'li dev banka Morgan Stanley Rus Hisse senetleri için Ukrayna gerilimi nedeniyle tavsiye düşürme kararı aldı.

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI YARATABİLİR

Rusya ile olan jeopolitik sorunun yanında ABD Merkez Bankası Fed faiz artırımı için gün sayıyor. ABD'de enflasyonun yüzde 7'yi aştı. Enflasyonu frenlemek için faiz artırımı yöntemine gidecek olan Fed altın fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.

Ayrıca koronavirüsün Omicron varyantının dünyada çok hızlı yayılması, ABD'de vakaların 1 milyonun üzerinde olması, Avrupa'da da durumun kötüye gitmesi altın fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur oldu.

ONS ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNDE

Ons altın fiyatları tüm bu sebeplerden ötürü güçlenmeye başladı. 1844 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın güne 1842 dolardan başladı. Böylece iki ayın zirvesini de görmüş oldu. Gün içinde en düşük 1838 dolar, en yüksek de 1844 dolar seviyesini gördü.

Ons altın bugün saat 09:18 itibariyle alış 1.839,62 satış 1.839,92 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN 800 LİRA SINIRINDA

Gram Altın fiyatları dolardaki düşüşün etkisiyle 800 liranın altına geriledi. Ons altının 2 ayın zirvesine çıkmasıyla birlikte güçlü kalma çabasını sürdürmeye çalışan gram altın güne 795.8 liradan başladı.

Gram altın fiyatları ne kadar? 20 Ocak 2022 gram altın fiyatları

Gram altın bugün saat 09:00 itibariyle alış 796,38 satış 796,53 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın bugün (20 Ocak 2022) saat 08:58 itibariyle alış 1.288,00 satış 1.314,00 TL'den işlem görüyor.











