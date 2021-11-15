Altın fiyatları yükseldi! Gram altının fiyatı rekor kırıyor
Altın fiyatları haftanın ilk gününde yükseldi. Fed'in faiz artırımı beklentisinin 2022 yılında gerçekleşmeyeceğine dair söylemleri altına olan talebi artırdı. Ons altın 1868 dolara kadar yükseldi. Gram altın fiyatı ise dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor.
15 Kasım 2021, Pazartesi 08:31 Son Güncelleme:
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Haftanın ilk gününde gram altın iç piyasada yükselişini sürdürüyor. Altının gramı 603 lirayı görerek rekor kırdı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel piyasalar üzerinde etkisi sürüyor. Fed'in tahvil alımlarını azaltması ve faiz artırımı beklentisinin 2022 yılında gerçekleşmeyeceğine dair söylemlerin artması altın fiyatlarını artırdı. ABD'de geçtiğimiz hafta yüksek gelen enflasyon da altına olan talebi artırıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın 5 ayın zirvesi olan 1868 dolara kadar yükseldi. Ons altın şu dakikalarda 1858 dolar seviyesinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATINDA REKOR
Gram altın, dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. 603 lira ile bugün rekor seviyesine ulaşan gram altın, sabah erken saatlerde 600 liradan işlem görüyor.