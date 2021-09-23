Altın fiyatları yükseldi! Gram altın kaç lira oldu?
Altın fiyatlarında dalgalanma yönünü yukarı çevirdi. Altının gram fiyatı 499 lira seviyelerine kadar yükseldi. İşte güncel altın fiyatları...
23 Eylül 2021, Perşembe 17:25 Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan Gram altın Pazartesi gününü 490 lira seviyelerinde tamamlarken Salı günü de süren yükseliş ile gün 493 lira seviyesinden kapandı. FED faiz kararı öncesi dün dengeli bir seyir izleyen altın fiyatları kararın açıklanmasının ardından düşüşe geçti. Bugün gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası kararının ardından altın fiyatlarında yeniden bir değişim rüzgarı yaşanabilir.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,02 azalışla 493,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.273,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Salı günkü kapanışa göre yüzde 0,02 düşüşle 493,70 liradan işlem gördü.
GRAM ALTIN
Gram altın an itibariyle 497,69 TL alış 497,79 TL satış fiyatından işlem görüyor.
23 EYLÜL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın an itibariyle 808,00 TL alış 819,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
23 EYLÜL YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın 1.571,99 TL alış 1.612,91 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
23 EYLÜL TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın 3.252,96 TL alış 3.334,92 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.