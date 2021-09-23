Altın fiyatları yükseldi! Gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan Gram altın Pazartesi gününü 490 lira seviyelerinde tamamlarken Salı günü de süren yükseliş ile gün 493 lira seviyesinden kapandı. FED faiz kararı öncesi dün dengeli bir seyir izleyen altın fiyatları kararın açıklanmasının ardından düşüşe geçti. Bugün gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası kararının ardından altın fiyatlarında yeniden bir değişim rüzgarı yaşanabilir.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,02 azalışla 493,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.273,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Salı günkü kapanışa göre yüzde 0,02 düşüşle 493,70 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN

Gram altın an itibariyle 497,69 TL alış 497,79 TL satış fiyatından işlem görüyor.

23 EYLÜL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın an itibariyle 808,00 TL alış 819,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

23 EYLÜL YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın 1.571,99 TL alış 1.612,91 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

23 EYLÜL TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın 3.252,96 TL alış 3.334,92 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.



