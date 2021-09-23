Ekonomi Altın fiyatları yükseldi! Gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları yükseldi! Gram altın kaç lira oldu?

Ekonomi

Altın fiyatları yükseldi! Gram altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarında dalgalanma yönünü yukarı çevirdi. Altının gram fiyatı 499 lira seviyelerine kadar yükseldi. İşte güncel altın fiyatları...

23 Eylül 2021, Perşembe 17:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan Gram altın Pazartesi gününü 490 lira seviyelerinde tamamlarken Salı günü de süren yükseliş ile gün 493 lira seviyesinden kapandı. FED faiz kararı öncesi dün dengeli bir seyir izleyen altın fiyatları kararın açıklanmasının ardından düşüşe geçti. Bugün gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası kararının ardından altın fiyatlarında yeniden bir değişim rüzgarı yaşanabilir.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,02 azalışla 493,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.273,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Salı günkü kapanışa göre yüzde 0,02 düşüşle 493,70 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN

Gram altın an itibariyle 497,69 TL alış 497,79 TL satış fiyatından işlem görüyor.

23 EYLÜL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 

Çeyrek altın an itibariyle 808,00 TL alış 819,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

23 EYLÜL YARIM ALTIN FİYATLARI 

Yarım altın 1.571,99 TL alış 1.612,91 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

23 EYLÜL TAM ALTIN FİYATLARI 

Tam altın 3.252,96 TL alış 3.334,92 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.


Yazarlarımızdan
Özlem Denizmen
Çözüm var
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
56 ya da 57 yaşa tabisiniz
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Kürt meselesinde bir çit aşıldı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Liderlerin gündemi COVID, göç ve iklim
Hakan Çelik
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
İnternetten alışverişte 'Hesaplı' taktikler
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Lüfer balığı tezgahta! İşte lüfer balığının ilk fiyatları