Altın fiyatlarında dalgalı seyir gözlenmeye devam ediyor. Güney Afrika’da hızla yayılan yeni Covid-19 türü yatırımcılar arasında yüksek endişe yaratırken bu durum ons altını etkiledi.

ONS ALTIN PİVOT SEVİYEYİ KIRDI

Küresel ekonomik gelişmeler emtia piyasası üzerinde etkisini hissettiriyor. ABD’de enflasyon endişelerinin yükselmesi parasal sıkılaşmaya gidileceğine yönelik beklentileri artırdı. Hafta başında ABD Başkanı Joe Biden’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı yeniden aday olarak göstereceğini açıklamasıyla birlikte faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi. Bu gelişmeyle birlikte pazartesi gününe 1848 dolardan başlayan ons altında geri çekilme hızlandı.

Perşembe günü 1777 dolara kadar düşen ons altın, haftalık bazda en düşük seviyeyi gördükten sonra cuma günü yeniden 1800 dolar pivot seviyeyi kırdı.

ONS ALTINDA VARYANT ENDİŞESİ

Güney Afrika’da yeni varyant bulguları yatırımcılar arasında yüksek endişe yaratırken, bu durum güvenli liman altına talebi artırdı. Cuma günü kısa süreliğine 1816 dolara kadar yükselen ons altın tekrardan düşüşe geçti ve 1785 dolardan kapandı.

CNBC'de yer alan habere göre Quantitative Commodity Research (QCR) analisti Peter Fertig, "Piyasalar, bu yeni varyantın ekonomi üzerinde bir yıl önce keşfedilen Delta varyantından daha güçlü bir şekilde etki edebileceğinden korkuyor" derken, bu durumun altının güvenli liman talebini teşvik ettiğini de belirtti.

Adrian Day Asset Management Başkanı Adrian Day, “Jerome Powell’ın para tutumu sert değil ve Fed başkanı olarak yeniden atanması haberleri ile piyasada gerçekleşen satışlar saçmaydı” dedi.

SIA Wealth Management Stratejisti Colin Cieszynski, piyasaların Güney Afrika’dan Covid-19 virüsünün yeni bir çeşidine tepki vermeye devam etmesiyle altın fiyatlarının önümüzdeki hafta yükseleceğini gördüğünü söyledi.

Öte yandan Bannockburn Global Forex Genel Müdürü Marc Chandler ise Covid-19 korkularının altın piyasasının kayıplarını azaltmasına yardımcı olurken, yakın vadede daha düşük fiyatlar aradığını açıkladı.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yurt içinde ise dolar kurunda görülen fiyat hareketleri gram altın üzerinde dalgalanmalara yol açıyor. Haftanın ilk işlem gününe 661 liradan başlayan gram altın, salı günü 772 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Perşembe günü ise satıcılı seyreden gram altın, 666 lira seviyesine kadar geri çekildi. Cuma günü primli seyrin hakim olduğu gram altın, 715 liradan kapandı.



