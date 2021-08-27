Altın fiyatları yükseldi mi? 27 Ağustos gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türleri 27 Ağustos Cuma sabahında yönünü yukarı çevirdi. Piyasalarda Eylül ayı içinde altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş olacağı beklentisi vardı. Bugün bu beklenti yönünde bir hareket gerçekleşti. Peki, 27 Ağustos gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
27 Ağustos 2021, Cuma 09:26 Son Güncelleme:
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Hafta başından bu yanan aşağı yönlü hareketine devam eden altın fiyatları nedeniyle “Altın fiyatları yükseldi mi?” sorusu sık sık gündeme geliyordu. 27 Ağustos Cuma sabahında gram altın yüzde 0,56, çeyrek altın ise yüzde 0,63 oranında değer kazandı…
27 AĞUSTOS 2021 CUMA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın fiyatı haftanın son iş gününde yönünü yukarı çevirdi ve yüzde 0,56 oranında değer kazandı. Yaşanan yükselişle gram altının alış fiyatı 485,68 TL satış fiyatı ise 485,76 TL oldu. Gram altının dünkü satış fiyatı 481,16 TL idi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın 27 Ağustos Cuma sabahında yüzde 0,63 oranında değer kazandı ve 791,00 TL’den alınıp 803,00 TL’den satılıyor. Çeyrek altın dün 796,00 TL’den satılmıştı.
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altında yönünü yukarı çevirdi ve yüzde 0,56 oranında yükseliş yaşadı. Bu değer artışının ardından yarım altının alış fiyatı 1.582,00 TL, satış fiyatı ise 1.606,00 TL oldu. Yarım altın dün 1.593,00 TL’den işlem görmüştü.
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın diğer altın türlerinin aksine sabah saatlerinde yüzde 0,10 oranında değer kaybetti ve alış fiyatı 3.087,95 TL satış fiyatı ise 3.148,82 TL oldu. Tam altının dünkü satış fiyatı 3.152,10 TL idi.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını 27 Ağustos Cuma sabahında yüzde 0,03 oranında değer artışı yaşadı ve alış fiyatı 3.200,00 TL, satış fiyatı ise 3.249,00 TL oldu. Cumhuriyet altınının dünkü fiyatı ise 3.248,00 TL idi.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
- 22 ayar bileziğin gram fiyatı da yükseliş trendinde ve sabah saatlerinde yüzde 0,68 oranında değer kazandı Cumhuriyet altınının alış fiyatı 27 Ağustos Cuma sabahında 439,47 TL olurken, satış fiyatı ise 460,47 TL oldu. 22 ayar bileziğin satış fiyatı bir önceki gün 455,73 TL idi.
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